'Os Outros' volta com novos conflitos e personagens

Série de maior sucesso do Globoplay em 2023 tem agora Leticia Colin, Luis Lobianco e Sérgio Guizé no elenco

Roberto Midlej

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 06:00

Lorraine (Gi Fernandes), Paulo (Sérgio Guizé), Raquel (Leticia Colin), Sérgio (Eduardo Sterblitch) e Joana (Kênia Bárbara) em Os Outros Crédito: divulgação

A primeira temporada de Os Outros terminou com a seguinte pergunta: onde foi parar Marcinho (Antonio Haddad)? A resposta começa a ser dada nesta quinta-feira (15), com a chegada dos novos episódios da série no Globoplay. Cibele (Adriana Esteves), a mãe do adolescente, continua a busca pelo filho. E Sérgio (Eduardo Sterblitch), o vilão, está de volta, com mais destaque que no início da série. O ex-policial foi inocentado dos crimes de que era acusado e está ainda mais poderoso: foi eleito vereador.

Mais uma novidade: no lugar do Barra Diamond, que era o condomínio de classe média onde a história se passava, agora está o Barra Star Dream, um conjunto de prédios de classe alta para onde Sérgio se mudou. Mas os conflitos entre vizinhos continuam: se na primeira temporada, os desentendimentos foram desencadeados por causa de uma briga entre adolescentes, agora é diferente, segundo Lucas Paraizo, autor da produção: “Ao contrário da primeira temporada, onde os personagens reagem diante de um evento inicial [a briga], na segunda, eles têm passados traumáticos e desejos ambiciosos. Suas ações são mais planejadas e menos reativas. Há um grau de violência diferente da primeira temporada. No novo condomínio, a guerra começa mais fria e silenciosa, mas explode com consequências ainda mais drásticas do que na primeira”.

Entre os novos personagens, estão os vizinhos que Sérgio ganhou com a mudança de residência: Raquel (Letícia Colin), Paulo (Sérgio Guizé), Maria (Mariana Nunes), Seu Durval (Luis Lobianco). Raquel é corretora de imóveis e mora no residencial desde o lançamento do empreendimento, exercendo influência sobre os demais moradores. A chegada de Sérgio vai estremecer a vida idealizada de Raquel, que é rica, bem-sucedida profissionalmente e vive muito bem com Paulo, o marido.

Cibele (Adriana Esteves) continua a busca pelo filho Marcinho, por mais de dois anos Crédito: Estevam Avellar/Globo

Vizinhos

“A Raquel é o papel mais desafiador da minha carreira. É complexo, com muitas reviravoltas, em uma série que já existe e que tive que me adequar e mergulhar. Mas é claro que a gente sempre chega também trazendo novidades, provocações e caminhos. Ela é uma mulher que acredita ter uma vida perfeita. E vai ver que, na verdade, isso não existe, o que é uma verdade inconveniente”, define Leticia Colin.

Raquel terá uma relação conflituosa com Sérgio porque, entre outras razões, ele pretende cortar uma árvore que faz divisa com a casa dela. O desentendimento entre os dois cresce e ela organiza um abaixo-assinado para expulsá-lo do condomínio. Mas Sérgio, desta vez, não mora sozinho: ele volta a viver com a filha Lorraine (Gi Fernandes) e a esposa Joana (Kênia Bárbara), que só aceitaram morar novamente com ele depois de terem sido chantageadas.

Lucas Paraizo diz que o personagem de Sterblitch passa a ter mais protagonismo graças, principalmente, à performance do ator. “Não demos tanta oportunidade na primeira temporada de ver o Sérgio em sua intimidade, com sua família completa, como fizemos com os outros personagens. Agora, vamos conhecer Joana e Lorraine em outra posição, e descontentes com isso. Além disso, ficamos fascinados com o que Eduardo Sterblitch fez com esse personagem e decidimos, a diretora artística Luisa Lima e eu, que ele deveria ter seu protagonismo”, afirma.

Mas Cibele, personagem de Adriana Esteves, continua tendo destaque e segue em busca do filho, Marcinho, por quase dois anos. “Cibele e Marcinho são o motor conceitual e narrativo da série. Estamos falando sempre sobre a relação de uma mãe com seu filho e seu amadurecimento. Ao redor deles, outros personagens orbitam com suas tramas e outros conflitos ressignificam a história dos dois”, afirma o autor Lucas Paraizo.