Osba abre programação do mês com apresentação gratuita nesta quinta (3)

Osba em apresentação da série Manuel Inácio da Costa . Crédito: Fernando Gomes/Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) abre a programação de agosto com uma apresentação gratuita nesta quinta-feira (3), às 19h, no Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O concerto conta com a regência do maestro venezuelano Eduardo Salazar e terá como solista o violinista gaúcho e spalla da New Mexico Philharmonic (EUA), Cármelo de los Santos. A entrada é franca, sujeita à lotação do espaço.



O programa deste concerto leva o título de “Viva Sibelius”, prestando uma homenagem à obra do finlandês Jean Sibelius (1865-1957), compositor sinfônico mais conhecido da região da Escandinávia e um dos mais populares entre os compositores da música de concerto do século XIX e início do XX. Na apresentação, serão interpretadas duas obras de Sibelius: o “Concerto para Violino em Ré Menor, Op.47”, com solo de Cármelo de los Santos, e a “Sinfonia Nº3 em Dó Maior, Op.52”.

Spalla e professor nos EUA

Solista da apresentação desta quinta-feira, Cármelo de los Santos nasceu em Porto Alegre e atualmente ocupa o posto de spalla da New Mexico Philharmonic, nos Estados Unidos, onde também é professor titular na Universidade do Novo México, em Albuquerque.

Cármelo de los Santos ganhou projeção nacional aos 16 anos, quando foi o mais jovem vencedor do “VII Prêmio Eldorado de Música”, em São Paulo. Já se apresentou como solista convidado em mais de 50 orquestras, como a New World Symphony (Miami, EUA), Santa Fe Pro-Musica (Santa Fe, EUA), sinfônicas de Southern Mississippi e New Mexico (ambas dos EUA), Filarmônica de Montevidéu (Uruguai), de Mendoza (Argentina), Orquestra Musica d’Oltreoceano (Roma, Itália), além de orquestras brasileiras como a Orquestra do Estado de São Paulo (Osesp), Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica Petrobras, entre outras.

Série Manuel Inácio da Costa

A série Manuel Inácio da Costa foi batizada em homenagem ao nome deste importante escultor barroco baiano que viveu entre os séculos XVIII e XIX. O objetivo desta série é percorrer as principais igrejas de Salvador, em especial as construções seculares situadas no Centro Histórico da capital baiana.

Programação

Ao longo do mês, a orquestra tem outras apresentações previstas. No dia 12, na Concha Acústiva, a Osba celebra 10 anos do CineConcerto com uma apresentação que já esgotou os ingressos. Haverá uma transmissão ao vivo no canal da orquestra no Youtube.

No dia 18, será a vez do projeto Osbarris, que acontece no Quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia. O concerto será às 19h, com entrada feita através da troca de 1kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas para o Programa Bahia Sem Fome. A Biblioteca Central é um dos pontos de arrecadação da campanha. A apresentação conta com a regência do maestro Carlos Prazeres e terá como solistas dos músicos Johnny França (barítono) e Paulo Zorzetto (marimba).

No dia 25, a Osba encerra a programação do mês com o concerto infantil Pedro e o Lobo, a partir das 15h, no Espaço Boca de Brasa, em Cajazeiras. A apresentação será exclusiva para instituições convidadas da região.

Baseado na obra do compositor russo Serguei Prokofiev (1891-1953), o concerto conta uma história infantil por meio da música, com o objetivo pedagógico de mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos. Na apresentação, cada personagem da história é representado por um instrumento diferente.

“Pedro e o Lobo” faz parte do OSBAcuri, projeto de imersão musical infantil da OSBA. A apresentação tem regência do maestro Eduardo Salazar e narração do ator Daniel Farias.

Cameratas

Neste mês, serão possibilidades de assistir às cameratas da Osba, entre ensaios abertos e apresentações. O Museu Geológico da Bahia e o Parque São Bartolomeu são alguns dos locais que vão recebê-las, além das tradicionais apresentações no Foyer do Teatro Castro Alves.

Confira a programação completa:

03/AGO (Quinta-feira) – SÉRIE MANUEL INÁCIO DA COSTA | VIVA SIBELIUS

Horário: 19h

Local: Museu de Arte Sacra da UFBA

Regente: Eduardo Salazar

Solista: Cármelo de los Santos (violino)

Programa:

J. SIBELIUS – Concerto para Violino em Ré Menor, Op.47

J. SIBELIUS – Sinfonia Nº3 em Dó Maior, Op.52

Entrada Franca (sujeita à lotação do espaço)

12/AGO (SÁBADO) – CINECONCERTO | ESPECIAL 10 ANOS

Horário: 19h

Local: Concha Acústica do TCA

Regente: Carlos Prazeres

Entrada: Ingressos Esgotados

Transmissão: Ao vivo pelo canal da OSBA no YouTube: youtube.com/osbaorquestrasinfonicadabahia

18/AGO (SEXTA) – OSBArris

Horário: 19h

Local: Quadrilátero da Biblioteca Pública dos Barris

Regente: Carlos Prazeres

Solistas: Johnny França (barítono) e Paulo Zorzetto (marimba)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível (doação para o Programa Bahia Sem Fome)

25/AGO – OSBAcuri | PEDRO E O LOBO*