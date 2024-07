MÚSICA AO VIVO

Osba realizará em Salvador concerto em homenagem a Mário Quintana

Para o Quintanares, a Osba recebe o sanfoneiro Marcelo Caldi como solista da noite, além da participação especial do ator baiano Marcelo Praddo, declamando versos de autoria do poeta gaúcho Mário Quintana (1906-1994). O concerto terá regência do maestro Carlos Prazeres.

Poesia de Mário Quintana e poética de Antonín Dvořák

O título do concerto, Quintanares, vem do neologismo criado, em 1966, pelo poeta pernambucano Manuel Bandeira (1886-1968), em poema para homenagear Mário Quintana na Academia Brasileira de Letras, em comemoração aos 60 anos do colega gaúcho. Segundo o maestro Carlos Prazeres, que concebeu esta apresentação, as relações entre a suavidade da poesia de Mário Quintana e a música doce e poética de Dvořák são a maior inspiração de Quintanares.