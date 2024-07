MÚSICA

Oswaldo Montenegro & Osquestra se apresentas em agosto em Salvador

Evento será Concha Acústica do Teatro Castro Alves

A turnê, que tem sido sucesso de público em todo o país, “Oswaldo Montenegro & Orquestra”, desembarca em Salvador no dia 24 de agosto, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Em apresentação única, o espetáculo promete uma combinação única da voz potente e do violão sofisticado do cantor-compositor com a sonoridade de cordas, madeiras e sopros.