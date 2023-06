Pai do filho de Sthe Matos é vítima de tentativa de assalto em Salvador

O influenciador Fábio Silveira, conhecido por ser o pai de Apolo, filho da famosa youtuber Sthe Matos, compartilhou com os mais de 1 milhão de seguidores no Instagram que foi vítima de tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte.



Segundo o rapaz, os assaltantes chegaram já disparando na direção dele, mas que a bala passou de raspão em seu rosto, ficando ferido levemente. O influenciador mostrou aos seguidores que o carro ficou com a marca da bala no vidro do lado do motorista.