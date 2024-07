FESTA DE QUALIDADE

Palco Arena da Música é confirmado na 18ª edição do Festival de Inverno Bahia

Entre os nomes estão Dj Felipe Poeta, Jô Almeida, O Kanalha e Forró Temperado

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 09:49

Festival de Inverno Bahia Crédito: Divulgação

No palco Arena da Música by Coca-Cola Food Fest, no Festival de Inverno Bahia, os baianos e turistas vão poder curtir várias bandas na edição de 2024. No FIB, que ocorrerá em agosto, terá nomes regionais, além de nacionais para abrilhantar o evento mais esperado do meado do ano.

As apresentações na Arena acontecem paralelamente ao palco principal. Na sexta-feira (23), se apresentam na Arena da Música os artistas locais Haeckel França e Fred Sampaio. Haeckel levará um grande passeio pela MPB, Pop Rock, e Rock nacional e internacional. Já Fred, que traz muito do axé e da música pop, chegará ao palco com algumas de suas canções já são conhecidas como "Amor Sem Compromisso", que contou com a participação especial de Durval Léllys em 2016; e "Voar, Ser Feliz".

Da capital baiana, o Samba do Lú vai levar grandes sucessos na bagagem. Além do samba, o grupo mostrará sua musicalidade e a influência de gêneros como pop rock, funk e axé. E do Rio de Janeiro, quem vai chegar ao Parque Teopompo de Almeida é o DJ Felipe Poeta, que tem embalado grandes festas em todo o País, a exemplo dos festivais The Town, Tomorrowland Brasil e, recentemente, o Salve o Sul.

Já no sábado (24), será a vez do Forró Temperado, que une o tempero baiano com o capixaba e arranjos vocais. O grupo Essencial Hit fará interpretações de canções nacionais e internacionais de grandes artistas. Já a exótica Jô Almeida é nome carimbado nas festas e bares de Vitória da Conquista. O Kanalha sairá de Salvador e vai mostrar o que deixa as pessoas fraquinhas nas suas apresentações. E quem gosta do som de Marisa Monte, vai poder aproveitar a homenagem feita pela cantora Jeanna Lopes à artista. No projeto "Marisa por Jeanna", ela interpreta grandes sucessos da carreira de Marisa.

E a última noite do FIB, 25 de agosto, contará com o forró de Rony Barbosa e o pagode do grupo Dú Nosso Jeito, que passeia entre samba e pagode dos anos 90, atuais e autorais. O forró estará muito bem representado por Jeanne Lima, que foi participante do The Voice, da TV Globo, em 2014, e está em carreira solo desde 2015. Quem completa o line up do domingo é o cantor, compositor e ator Pedro Pondé.

Segundo o head da Bahia Eventos, Bruno Portela, os nomes confirmados chegam para dar mais relevância ao evento. “Temos a maior honra de ter representantes do sudoeste baiano no nosso festival, reforçando nossa valorização ao que é feito em Conquista e adjacências. Mas, unir nomes nacionais a esta grade faz com que o nosso segundo palco ganhe a cada ano um peso mais elevado e amplie a experiência de festival do nosso público”, diz.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste.

