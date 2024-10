FESTIVAL

Paróquia realiza evento com música, gastronomia e atrações infantis no CAB

Ingressos custam R$ 15 e objetivo é arrecadar recursos para manter centro comunitário

Gil Santos

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 08:20

São cerca de 300 voluntários Crédito: Arley Prates/ Divulgação

Neste fim de semana, a Paróquia Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), está realizando o Festival Primaverão. O evento reúne num mesmo espaço música, gastronomia, brechó, brincadeiras infantis e artesanato, na área verde da igreja. Os ingressos custam R$ 15, por pessoa e por dia, e toda a renda será revertida para as obras sociais do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton (CCMJH), mantido pela paróquia. Cerca de 300 voluntários participam do evento.

As atrações musicais incluem Mano Góes, Tenison Del Rey, Thathi, Samba do Lico e Samba Imperial. As crianças também contam com um espaço destinado exclusivamente para elas com brinquedos infláveis e a animação de Tio Paulinho.

Já nas barracas, o público vai encontrar iguarias de países como Portugal, Alemanha e Itália, além de churrasco, cerveja, drinks, doces e tortas. No domingo (20), será servida a tradicional feijoada da chef Tereza Paim.

Artesãos e artesãs atendidos pelo Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton vão participar da Feira Solidária com artigos de artesanato confeccionados pelos trabalhadores. No Brechó do Bem será possível garimpar peças do vestuário masculino, feminino e infantil.

O Centro Comunitário funciona desde 2015 nas dependências da Paróquia Ascensão do Senhor, ampliando as ações sociais realizadas pela igreja. Segundo os organizadores, o objetivo é promover um maior alcance social. Ele é gerido pela Associação Ascensão do Senhor e mantido por ações de voluntariado que arrecadam recursos de paroquianos e amigos. O corpo dirigente é formado por voluntários e dispõe de uma Assistente Social e dois Maestros contratados.

Serviço

O que: Festival Primaverão

Onde: Área externa da Paróquia Ascensão do Senhor, no CAB

Horário: Sexta (18), 17h às 23h | Sábado (19), 12h às 22h | Domingo (20), 12h às 18h