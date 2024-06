PEGOU MAL?

Pastor André Valadão cria polêmica ao dizer que filhos não deveriam ir à faculdade

O religioso comentou que os estudos, para os jovens, "pode acabar com a vida" dos filhos dos evangélicos. Para André, a entrada deles no ensino superior não seria adequado.

"Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", disse.

Em seguida, ele direciona o comentário para as mulheres. André diz que, supostamente, a ida da filha do casal para a faculdade pode trazer consequências como comentários maldosos.

Nos comentários da publicação do Instagram, as opiniões ficaram divididas. Alguns internautas concordaram com o ponto de pista do pastor, enquanto outras criticaram o fato dele dizer o que os fiéis devem fazer.