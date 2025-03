TEATRO

Peça 'Chame Gente' é uma boa dica para curar ressaca do Carnaval

Danilo Cairo e Leandro Santolli encenam histórias que eles mesmos viveram nos carnavais de Salvador

Roberto Midlej

Publicado em 8 de março de 2025 às 08:48

Danilo Cairo e Leandro Santolli estrelam a peça baseada em seus próprios carnavais Crédito: divulgação

Imagine que você está no Carnaval, em um dos pontos mais apertados da festa: a curva do edifício Oceania, ali no Farol da Barra. É a volta de Margareth Menezes à pipoca dos Mascarados e os fãs da cantora se reuniram em peso para o retorno dela. Tá aquele aperto e a muvuca só aumenta. Aí, quando você se dá conta, está com um pé descalço. Cadê o outro tênis?! Algum folião pisou em seu calcanhar e o calçado ficou pelo caminho. E agora?! Volta pra casa e abandona o bloco? Ou segue com só um pé calçado? >

Sim, a história é real e aconteceu há mais ou menos dez anos, com o ator Danilo Cairo. Quer saber como termina? Daqui a pouco, damos um spoiler. Esse “causo” é um daqueles que inspiram a peça Chame Gente - Um Carnaval em Cada Esquina, estrelada pelo próprio Danilo e por Leandro Santolli. A montagem estreou em janeiro deste ano e, devido ao sucesso, está de volta ao palco do Teatro Módulo, nos domingos de março, a partir do próximo dia 16, com ingressos já à venda no Sympla. Assinante Clube Correio tem desconto de 40% na inteira. >

Segundo Danilo, ele e o colega não vivem no palco personagens no sentido tradicional, mas interpretam duas “personas”, já que as histórias são baseadas nas experiências carnavalescas deles próprios. “Eu e Leandro compartilhamos com o público nossas histórias de Carnaval e todas elas são reais. Somos amigos já há alguns anos e pinçamos essas histórias aleatórias e hilárias que vivemos no Carnaval de Salvador”, diz o ator de 38 anos.>

O texto é dos autores, enquanto Paula Lice assume direção e dramaturgia. A ideia de montar o espetáculo com base nos carnavais dos amigos partiu da diretora. Leandro e Danilo já pensavam em fazer algo juntos e um dia convidaram a amiga para dirigi-los, embora ainda não soubessem sobre o que seria a montagem. Paula diz que sempre acompanhou os carnavais da dupla, especialmente nas redes sociais. Foi aí que ela sugeriu criar uma peça baseada nessas histórias. >

“Léo [Leandro Santolli] fazia umas crônicas ainda no Facebook e sempre as achei muito engraçadas. Depois, ele começou a fazer vídeos, que ficavam também muito engraçados. Quando me procuraram para dirigi-los, logo eu disse: ‘vai ser sobre o Carnaval de vocês’”, lembra Paula, que já dirigiu espetáculos como Miúda e o Guarda-Chuva e Para o Menino Bolha.>

Desnecessário dizer que Danilo e Leandro são absolutamente apaixonados pelo Carnaval. “Mas faço questão de pontuar que é especificamente pelo Carnaval de Salvador, onde tem trio elétrico, cantora de axé em cima do trio, muitas pessoas na rua… Esta festa é o lugar da liberdade!”, revela Leandro.>

Embora já se conhecessem, a amizade entre os dois atores surgiu numa pipoca do Baianasystem, no Furdunço, espécie de pré-Carnaval de Salvador. E não é só a relação dos dois que começou numa festa: a vida de Leandro também começou em plena Quarta de Cinzas, há 38 anos: “Minha mãe estava no [bloco] Internacionais, com nove meses de gravidez e a bolsa rompeu. Ela teve que sair correndo e foi parir! Nasci no meio da festa, então a paixão pelo Carnaval jamais daria errado”, diverte-se o ator.>

A peça se passa durante um Carnaval completo, da quinta-feira que dá início à festa até a Quarta de Cinzas, com histórias independentes entre si. Na trilha, estão diversos clássicos da festa. Além da canção-título da peça, o úblico vai ouvir O Canto da Cidade, Faraó e outros hits da folia.>

E sabe como terminou aquele Carnaval em que Danilo perdeu o tênis? “Logo depois do incidente, ‘do nada’, apareceu um homem aleatório, que nunca tinha visto. Me perguntou por que eu só tinha um pé do tênis e eu expliquei. Ele disse ‘peraí’. Deu uma voltinha e, de repente, ‘brotou’ do chão com um outro tênis, que correspondia ao meu tamanho. Me apoiei em duas pessoas, calcei e segui em frente. Assim, nasceu a Cinderela Baiana”, ri Danilo.>

Serviço>

Chame Gente - Um Carnaval em Cada Esquina. Teatro Módulo (Av. Magalhães Neto). Dias 16, 23 e 30 de março. Ingressos à venda no Sympla. R$ 60 | R$ 30. Para assinantes Clube CORREIO: R$ 36>

