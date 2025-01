TEATRO

Peça incentiva criançada a brincar longe das telas

Histórias do Mundão, do coletivo Chegança Atelier Cultural, fará várias apresentações gratuitas

Doris Miranda

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 03:00

Montagem Histórias do Mundão Crédito: Alessandra Nohvais/divulgação

O coletivo baiano Chegança Atelier Cultural apresenta uma temporada gratuita do espetáculo infantojuvenil Histórias do Mundão, que integra a programação do Curto Circuito das Artes, entre os dias 18 e 24 de janeiro. A peça traz uma reflexão super atual sobre o uso massivo dos eletrônicos na infância, defendendo a arte e a literatura como espaços importantes para o desenvolvimento socioeducativo das crianças.

O coletivo circula com o espetáculo e uma oficina por três bairros de Salvador: Caminho de Areia, Coutos e Valéria. As apresentações acontecem nos Espaços Boca de Brasa, dias 18 e 19 de janeiro (sábado às 16h e domingo às 11h e 16h), no Sesi Casa Branca (Caminho de Areia) e no dia 24 de janeiro (sexta), às 15h, no Subúrbio 360º (Coutos). O projeto também realiza uma vivência teatral para crianças de 5 a 12 anos, no dia 25 (sábado), das 13h às 17h, no Espaço Boca de Brasa Valéria. Haverá intérprete de libras em todas as sessões e monitoria para crianças atípicas e PCDs na vivência teatral.

A montagem, que une contação de histórias, palhaçaria e música, propõe através da ludicidade recuperar o momento sagrado da brincadeira na infância. “Por mais que as telas estejam cada vez mais presentes no cotidiano das crianças e dos jovens, quando estão em contato com o teatro e a arte, elas acessam um outro caminho de encantamento e despertar da ludicidade. Os retornos têm sido muito positivos, inclusive nos trabalhos que a gente tem feito com crianças atípicas”, destaca Ana Mendes, uma das idealizadoras do Chegança Atelier Cultural.