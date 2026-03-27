Peça inventiva criançada a ter opinião própria

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Doris Miranda
Publicado em 27 de março de 2026 às 06:00
O musical infantil “Maria Vai com as Outras” estreia em 28 de março de 2026, em Salvador, integrando a programação de aniversário da cidade. Com texto inédito de Gil Vicente Tavares e direção artística de Marcelo Praddo, o espetáculo aborda temas como diversidade, protagonismo infantil, amizade, bullying e fake news, embalado por clássicos da música popular brasileira.
A montagem será apresentada no CIMA – Centro de Interpretação da Mata Atlântica, no Bonfim, com sessões às 11h e às 15h, e entrada gratuita. O projeto "Maria Vai com as Outras" foi contemplado pelo edital Chamadão das Artes Cênicas, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador.
A história acompanha Maria, uma cabrita acostumada a se comportar sempre igual às outras. Após ser ridicularizada pelas colegas, Maria recebe um sábio conselho de sua tia e decide se aventurar por novos caminhos, vivendo uma jornada cheia de descobertas. No percurso, Maria encontra personagens bem-humorados que a ajudam a pensar sobre suas escolhas. Aos poucos, aprende a ouvir a própria vontade e percebe que cada um pode viver de um jeito único de ser.
Com muito humor e música, o espetáculo convida as famílias a refletirem sobre identidade, autonomia e convivência com as diferenças. A proposta é incentivar as crianças a questionarem padrões e rótulos, valorizando o papel da autenticidade em suas experiências.
Concebido como um espetáculo itinerante, pensado para circular dentro e fora dos teatros, o musical aposta em cenário e figurinos leves, que garantem mobilidade à montagem e favorecem apresentações em diferentes espaços. A integração com as crianças é o grande destaque do espetáculo, que procura estimular o senso crítico do público infantil e encorajar os pequenos a descobrirem outros mundos, para além das telas dos celulares. Ampliando o alcance e a democratização do acesso ao teatro, o espetáculo conta ainda com tradução em libras e acolhimento de crianças neurodivergentes, em todas as sessões.
Encabeçado pela atriz Luisa Proserpio, idealizadora do projeto e intérprete da cabrita Maria, o elenco reúne ainda Diogo Lopes Filho, Evelin Buchegger e Jarbas Oliver, que dão vida a diferentes personagens e conduzem o público por um repertório musical formado por clássicos da MPB, de artistas como Rita Lee, Carlinhos Brown, Raul Seixas e Novos Baianos.
A direção musical de “Maria Vai com as Outras” é assinada por Manuela Rodrigues e Luciano Salvador Bahia. O cenário é de Erick Saboya e os figurinos levam a assinatura de Guilherme Hunder. Bárbara Barbará assina a direção de movimento e a arte gráfica está a cargo da Lado B (Belmiro Neto e Pat Simplício). A produção executiva é de Fernanda Borges, com consultoria em gestão de Márcia Cardim.
SERVIÇO - Espetáculo Maria Vai com as Outras | de 28 de março a 25 de abril, sempre aos sábados, às 11h e às 15h, no Boquinha de Brasa do CIMA (Centro de Interpretação da Mata Atlântica) | Gratuito