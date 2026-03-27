INFANTIL

Peça inventiva criançada a ter opinião própria

Maria Vai Com as Outras estreia neste sábado (28), no Centro de Interpretação da Mata Atlântica, Bonfm

Doris Miranda

Publicado em 27 de março de 2026 às 06:00

Elenco da peça Maria Vai com as Outras Crédito: Tati Freitas

O musical infantil “Maria Vai com as Outras” estreia em 28 de março de 2026, em Salvador, integrando a programação de aniversário da cidade. Com texto inédito de Gil Vicente Tavares e direção artística de Marcelo Praddo, o espetáculo aborda temas como diversidade, protagonismo infantil, amizade, bullying e fake news, embalado por clássicos da música popular brasileira.

A montagem será apresentada no CIMA – Centro de Interpretação da Mata Atlântica, no Bonfim, com sessões às 11h e às 15h, e entrada gratuita. O projeto "Maria Vai com as Outras" foi contemplado pelo edital Chamadão das Artes Cênicas, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador.

A história acompanha Maria, uma cabrita acostumada a se comportar sempre igual às outras. Após ser ridicularizada pelas colegas, Maria recebe um sábio conselho de sua tia e decide se aventurar por novos caminhos, vivendo uma jornada cheia de descobertas. No percurso, Maria encontra personagens bem-humorados que a ajudam a pensar sobre suas escolhas. Aos poucos, aprende a ouvir a própria vontade e percebe que cada um pode viver de um jeito único de ser.

Com muito humor e música, o espetáculo convida as famílias a refletirem sobre identidade, autonomia e convivência com as diferenças. A proposta é incentivar as crianças a questionarem padrões e rótulos, valorizando o papel da autenticidade em suas experiências.

Concebido como um espetáculo itinerante, pensado para circular dentro e fora dos teatros, o musical aposta em cenário e figurinos leves, que garantem mobilidade à montagem e favorecem apresentações em diferentes espaços. A integração com as crianças é o grande destaque do espetáculo, que procura estimular o senso crítico do público infantil e encorajar os pequenos a descobrirem outros mundos, para além das telas dos celulares. Ampliando o alcance e a democratização do acesso ao teatro, o espetáculo conta ainda com tradução em libras e acolhimento de crianças neurodivergentes, em todas as sessões.

Encabeçado pela atriz Luisa Proserpio, idealizadora do projeto e intérprete da cabrita Maria, o elenco reúne ainda Diogo Lopes Filho, Evelin Buchegger e Jarbas Oliver, que dão vida a diferentes personagens e conduzem o público por um repertório musical formado por clássicos da MPB, de artistas como Rita Lee, Carlinhos Brown, Raul Seixas e Novos Baianos.

A direção musical de “Maria Vai com as Outras” é assinada por Manuela Rodrigues e Luciano Salvador Bahia. O cenário é de Erick Saboya e os figurinos levam a assinatura de Guilherme Hunder. Bárbara Barbará assina a direção de movimento e a arte gráfica está a cargo da Lado B (Belmiro Neto e Pat Simplício). A produção executiva é de Fernanda Borges, com consultoria em gestão de Márcia Cardim.