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Projeto leva teatro para o Largo do Campo Grande neste fim de semana

Programação reúne cinco espetáculos apresentados de hoje (27) a domingo (29)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 27 de março de 2026 às 06:00

Namíbia, Não! será apresentada no sábado (28), às 19h
Namíbia, Não! será apresentada no sábado (28), às 19h Crédito: Victor Balde

O festival Teatro para Todos chega a Salvador com uma programação gratuita de espetáculos de hoje (27) e domingo (29), no Campo Grande. A mostra reúne produções da cena contemporânea, com espetáculos premiados e amplamente reconhecidos pelo público e pela crítica. Entre eles, Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã, montagem paulistana que se destacou no Prêmio Shell e no Prêmio da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA) e Candomblé da Barroquinha, vencedora do Prêmio de Melhor Direção do Troféu Bahia Aplaude.

Outro destaque da programação é Namíbia, Não!, uma das obras mais relevantes do teatro baiano, em cartaz há mais de 15 anos e que inspirou o filme Medida Provisória. Pela primeira vez, o espetáculo será apresentado em espaço aberto. Para o público infantojuvenil, a programação reúne duas peças vencedoras como Melhor Espetáculo Infantil no Troféu Bahia Aplaude/ Prêmio Braskem: Infinito, Mundo das Minhas Palavras e Dandara na Terra dos Palmares.

Veja peças do projeto Teatro Para Todos

Peça Infinito por Isabela Bugmann
Peça Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã por Igor Cerqueira
Peça Candomblé da Barroquinha por Caio Lírio
Namíbia, Não! será apresentada no sábado (28), às 19h por Victor Balde
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Peça Infinito por Isabela Bugmann

A curadoria é assinada pela atriz, pesquisadora e dramaturga Mônica Santana, que buscou reunir obras com capacidade de conexão com diferentes públicos.

SERVIÇO - Programação: sexta (27): Buraquinhos ou o Vento é Inimigo do Picumã, 19h | sábado (28): Dandara na Terra dos Palmares, 15h, e Namíbia, Não!, 19h | domingo (29): Infinito, 15h, e Candomblé da Barroquinha, 18h | Gratuito

Tags:

Teatro

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