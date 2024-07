TEATRO

Peça Macacos denuncia as facetas do racismo no Brasil

Espetáculo, que integra o Festival Melanina Acentuada, será apresentado neste sábado (27), no Goethe-Institut

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 06:30

O ator Clayton Nascimento foi elogiado por Fernanda Montenegro Crédito: divulgação

Destaque da programação do Festival Melanina Acentuada neste sábado (27), a peça Macacos será apresentada no palco do Goethe-Institut Salvador. A montagem traz em cena apenas o ator Clayton Nascimento para tratar sobre a urgência das vidas negras no Brasil. O preconceito contra os povos pretos é abordado a partir do relato de um homem-preto que busca respostas para o racismo que rodeia seu cotidiano através da História do Brasil.

Macacos é um espetáculo sobre a estruturação do racismo e do apagamento das memórias e ancestralidades negras enraizadas neste país. A trama é contada a partir do relato de um homem negro em busca de outros espaços para ocupar diante do adjetivo ‘macaco’ para refletir sobre o impacto da palavra usada como xingamento ao povo negro no mundo.

A peça trata sobre episódios da História Geral do país, até chegar aos relatos e estatísticas das mães e famílias dos jovens negros presos ou executados pela polícia militar no Brasil de 1500 até 2021. Os questionamentos desse homem negro convidam o público a pensar e debater sobre os preconceitos mascarados, que existem no cotidiano brasileiro.

A peça começou a se desenvolver em 2015, passando por diversas cidades. Numa dessas apresentações, na capital carioca, o desempenho de Clayton chamou a atenção de ninguém menos que Fernanda Montenegro, que gritou da plateia: “Um fenômeno! Você é um fenômeno! Que bom que você é brasileiro, você tem que fazer essa peça até ficar bem velhinho”.

Em entrevista ao Programa do Bial, Nascimento contou como se sentiu: “Eu paralisei! Teatro lotado, quase 300 pessoas e depois a Fernanda me recebeu. Ficamos batendo um papo e ela decodificou a peça inteira”.