Peça Tom na Fazenda começa a vender ingressos em Salvador

Armando Babaioff em cena de Tom na Fazenda. Crédito: Divulgação Victor Pollak

Começaram a ser vendidos pela plataforma Sympla os ingressos para as duas únicas apresentações da peça teatral Tom na Fazenda, sucesso protagonizado pelo ator Armando Babaioff, que fará uma temporada itinerante pelo Norte e Nordeste do país a partir deste mês.



Na capital baiana, as apresentações nos dias 2 e 3 de setembro marcarão a reabertura do Teatro Isba, em Ondina, fechado desde antes da pandemia e cuja previsão era reabrir no segundo semestre deste ano. O patrocínio da peça é da Vivo.

As outras capitais que receberão o espetáculo são João Pessoa (PB), nos dias 25 e 26 de agosto, e São Luís (MA), em 9 e 10 de setembro. Também estão previstas apresentações em Teresina, Recife, Belém e Maceió. As datas serão divulgadas em breve.

O espetáculo atraiu recentemente mais de 10 mil espectadores em 40 apresentações que lotaram o Teatro Vivo, em São Paulo. Atualmente, está em cartaz no Teatro Faap, também na capital paulista. Teve ainda passagens pelo Rio de Janeiro, Recife e pelo Festival de Avignon, na França, com casa cheia e sendo aplaudido de pé, com legendas em francês.

Escrito por Michel Marc Bouchard, Tom na Fazenda tem a direção de Rodrigo Portella e traz no elenco Armando Babaioff, Soraya Ravenle, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary. A peça de temática LGBTQIA+ relata como jovens aprendem a mentir antes mesmo de amar, em famílias que buscam a “heteronormatividade”.

Tom, vivido por Babaioff, chega à fazenda para o enterro do namorado e descobre que a família nem tem conhecimento da relação amorosa entre os dois e muito menos que o falecido era gay. O embate se dá, principalmente, entre Tom e o irmão da vítima. Uma das sensações da peça é o cenário de terra que vai virando lama à medida que os conflitos se acentuam. Os espectadores das primeiras fileiras, inclusive, costumam receber capas plásticas.

Cena de Tom na Fazenda. Crédito: Divulgação Victor Pollak

No total, a peça já foi vista por mais de 60 mil pessoas, em cerca de 300 apresentações desde a estreia, em 2017. Nesses seis anos, ganhou grande repercussão e notoriedade no Brasil e no exterior, marcando presença, além da França, no Festival TransAmériques, em Montreal, no Canadá.