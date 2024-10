TEATRO

Peça Touro é pura força feminina

A atriz, dançarina e coreógrafa cearense Valéria Pinheiro se apresenta nesta quinta (31) no Museu de Arte da Bahia

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 06:00

Espetáculo Touro, com Valéria Pinheiro Crédito: divulgação

Celebrar a força da mulher nordestina é a tônica do espetáculo solo Touro [Bull], com atuação da atriz, dançarina e coreógrafa cearense Valéria Pinheiro. A montagem, que aborda o tema da ancestralidade feminina a partir do ponto de vista da cultura do sertão do Ceará, região do Cariri, terá apresentação única nesta quinta (31), às 19h, no Museu de Arte da Bahia, compondo as ações do programa O Vila Ocupa a Cidade.

A narrativa conta a história de vida de um touro, simbolizando esta mulher nordestina que gera, nutre e celebra a vida. As principais referências são as memórias da artista, nascida em Juazeiro do Norte e criada com mestras e mestres populares. A obra é dividida em cinco partes: o prólogo e mais quatro movimentos que recebem os títulos de Nascimento, Casulo, Monstros/Encantados e Colheita. O principal elemento cênico é um carro de boi (uma carroça com duas rodas grandes) sustentada e puxada por muletas; referência autobiográfica da artista, que hoje vive com uma prótese total de quadril.

“Esse reencontro me fez reviver memórias que antes eu considerava apenas brinquedos de infância, mas que agora carregam significados profundos que construíram a mim e seguem construindo comportamentos, imaginários e o modo de existir dessas guerreiras/monstras/mulheres nordestinas”, reflete Valéria.

A direção do solo é de Vinício de Oliveira Oliveira, artista que iniciou sua carreira profissional no Teatro Vila Velha, onde trabalhou por 13 anos. No Vila, atuou como ator, diretor de espetáculos, produtor, coordenador de projetos artísticos culturais e diretor.Vale ainda ressaltar que o espetáculo Touro [Bull] participa do filme Filhos do Mangue, que rendeu à Eliane Caffé o prêmio de melhor direção no Festival de Gramado.