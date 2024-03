BBB 24

Perfil de Leidy Elin no Instagram volta após 2 dias: 'Ataques e ameaças fora do normal'

Equipe da sister pede que as pessoas foquem no jogo e não usem atitudes dela na casa para cometer crimes como calúnia e racismo

Publicado em 14 de março de 2024 às 14:53

Leidy Elin Crédito: Reprodução

Depois de mais de dois dias fora do ar, a conta de Leidy Elin, do BBB 24, no Instagram, foi recuperada. A equipe da sister postou uma nota nesta quinta-feira (14) afirmando que foram dias "extremamente difíceis" e pedindo que as pessoas que discordam da postura da participante no reality show não usem isso como motivo para ataques racistas.

"Depois de 53 horas, 3 minutos e 19 segundos, CONSEGUIMOS!", celebra a mensagem. "Como informamos assim que ocorreu, o Instagram da Leidy foi derrubado. Depois de dias extremamente difíceis e uma corrida contra o tempo, conseguimos reativar junto com a Meta. Queremos agradecer a todos que, de alguma forma, nos apoiaram e vamos viver uma nova fase por aqui", continua o texto.

A equipe diz saber que as atitudes de Leidy na casa não agradaram muitas pessoas, mas isso não de ser usado "como ferramenta de ataques racistas, discurso de ódio e ameaças". Defende ainda que Ledy está vivendo o jogo "intensamente", entregue aos sentimentos que o jogo traz. "Os ataques e ameaças aqui estão fora do normal. Queremos deixar claro que respeitamos os sentimentos de todos os internautas mas também, pedimos FairPlay", continua a nota.

A equipe ressalta que todos participantes são pessoas com uma história e sonhos. Quem não gosta de Leidy deve focar em votar nela quando ela for para o paredão, diz a equipe. "Conta denunciada, ameaças e crimes raciais… atrás da Leidy participante, tem uma menina incrível, de sorriso largo, sonhos, planos, com uma história de vida admirável e cheia de superações! Precisamos ter consciência de que todos os participantes ali dentro têm uma vida aqui fora e que, por mais que só 3 cheguem na final, todos foram em busca de seus sonhos ou de uma vida melhor. Que não sejamos nós os responsáveis por causar dor e sofrimento a eles aqui fora. A melhor resposta para aqueles que não nos identificamos com o jogo, posicionamentos é o paredão, e não o crime".

A postagem encerra pedindo que se dê início agora a uma nova fase, sem crimes de racismo e calúnia.

Fora do ar

Em comunicado no X, antigo Twitter, a equipe de Leidy disse que a conta foi derrubada por não seguir as regras do Instagram.

"Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntou para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiu. E sabem o que mais? Querem derrubar até o Twitter. Isso é jogo limpo?".

Leidy virou alvo de diversas críticas do público após jogar a mala com todas as roupas do baiano Davi, seu desafeto no programa, na piscina. A discussão, no entanto, começou ainda no Sincerão e durou a madrugada.