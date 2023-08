Pipoca da Ivete volta à telinha da Globo no dia 17 de setembro

Segunda temporada do programa terá José Loreto, Clara Moneke e Anitta. Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Pipoca da Ivete volta no dia 17 de setembro para as tardes de domingo da TV Globo. A segunda temporada do programa, comandado por Ivete Sangalo, estreia com novos quadros que prometem conectar ainda mais o público com a “mainha” mais amada do Brasil. As gravações começaram a todo vapor nesta semana nos Estúdios Globo, no novo palco do programa, que se transformou em uma grande arena com a presença da plateia interagindo ainda mais com Ivete. “Estou muito feliz, um cenário novo, impecável, caloroso. E hoje eu me senti tão à vontade que parecia fim de temporada, como se eu já estivesse ali naquele palco, vivenciando aquelas experiências há algum tempo”, celebra a apresentadora.

E já no primeiro dia, Ivete convocou um time de peso para dividir o palco com ela: a cantora Anitta e os atores José Loreto e Clara Moneke. “Tive a sorte de estrear com o Zé, com a Anitta e com o Clara, três personalidades muito lindas, muito talentosas e isso deu um charme especial. Estou muito feliz, cheia de energia. Gravamos o dia todo e nem senti o tempo passar, isso repercute muito bem no meu coração e dentro de mim, eu estou abraçada por um conforto de profissionais que fazem a coisa acontecer de uma forma muito responsável, profissional, de amor e de carinho”, diz Ivete.