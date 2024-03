BBB 24

Pitel vence a Prova do Anjo; saiba quem está no Monstro

O Castigo do Monstro desta semana será formado entre uma Rainha e um Bobo da Corte

Giovanna Pitel ganhou a Prova do Anjo do BBB 24 de hoje, sábado, 23. "Um tempo incrível, que nem os dummies conseguiram enquanto a gente fazia os testes, inesperado, obtido com máxima elegância", disse Tadeu Schmidt ao anunciar quem venceu a disputa.