Wanessa Camargo fala sobre afastamento de Yasmin Brunet: ‘Tudo tem seu tempo’

Wanessa Camargo decidiu se manifestar sobre o afastamento de Yasmin Brunet após as duas saírem do Big Brother Brasil. Yasmin foi eliminada com 80,76% dos votos, enquanto Wanessa foi expulsa após ter sido acusada de agressão.