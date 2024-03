APRESENTAÇÃO MARCANTE

'Queda', conselhos e convite para turnê: saiba como foi o show de Ivete no BBB 24

A apresentação de Ivete Sangalo no BBB 24 deu o que falar. De 'queda' com Beatriz a um convite especial para que os brothers participem da turnê de 30 anos da cantora, que começa em junho.

Além de cantar os hits de sua carreira e dançar junto com os confinados, Ivete aproveitou para dar conselhos na casa. "Estou feliz de ver vocês sorrindo. Eu queria muito que a gente estabelecesse um código. Eu e vocês, muito íntimo. Na hora que o bicho estiver pegando, que você estiver acreditando que está tudo errado, ou talvez que está tudo certo demais. Se conectem e pensem assim, por mais difícil que esteja, eu preciso colocar uma porção de alegria no meu coração, não importa o que, porque a gente sabe como é antes de entrar na casa, a gente nunca vai saber como é depois, então se conectem com vocês", disse.

Enquanto cantava o hit "A galera", ela foi até os brothers para dançar junto. Na vez de Beatriz, a artista brincou com a sister e faz o pedido inusitado, relembrando a queda com Sabrina Sato. "Eu senti falta de você me derrubar. Me derrube!", pediu.