PROJETO DE SUCESSO

Poesia Acústica chega a 16ª edição trazendo o sertanejo de Ana Castela

Projeto é idealizado pela gravadora Pineapple Storm

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 11:05

Ana Castela estreia no Poesia Acústica Crédito: Divulgação

O Poesia Acústica, idealizado pela gravadora Pineapple Storm, acumula mais de oito bilhões de streams nas plataformas digitais e chega a sua décima sexta edição fazendo uma ponte com sertanejo pela primeira vez, trazendo para o grupo a cantora Ana Castela. A música e o clipe estreiam no dia 08 de agosto em todas as plataformas digitais.

Com mais de 810 milhões de visualizações só no Poesia Acústia #6, a produtora pretende aumentar ainda mais os views com a chegada do novo sucesso do sertanejo. No elenco, os veteranos Xamã e Filipe Ret participando pela quarta vez, L7NNON, Orochi e Lourena pela terceira vez, TZ da Coronel pela segunda, Mc Ph e Ana Castela estreando no projeto.