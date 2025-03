LITERATURA

Poesia feminina é destaque no Sarau Bem Black de março

Evento acontece hoje (12) com o lançamento do livro Esú Walê de Bruna Silva e performance poética de Vera Lopes

Luiza Gonçalves

Publicado em 12 de março de 2025 às 09:26

Poesia feminina é destaque no Sarau Bem Black de março Crédito: Divulgação/Gabriela Ally

Quem gosta de ouvir e declamar poemas tem um encontro marcado hoje (12), às 19h, no Ogodô Music Dance, no Pelourinho. A edição de março do Sarau Bem Black abre espaço para vozes poéticas femininas de diferentes gerações, com as participações da escritora e cantora Bruna Silva e da atriz e performer Vera Lopes. >

Representante da nova safra de autoras negras baianas, Bruna Silva lança no evento Esú Walê - O Caminho da Volta, seu primeiro livro de poemas, premiado pelo Edital Paulo Gustavo. A publicação traz um conjunto de textos que parte da simbologia do orixá Exu, mas trata de temas como o racismo, o amor entre mulheres e a vivência no candomblé - que atravessam a vida de Bruna. O livro, que será vendido a R$ 40, tem ilustrações do grafiteiro Lee 27.>

Na sequência, a atriz Vera Lopes, gaúcha radicada em Salvador, apresenta um pocket recital com uma seleção de textos que estabelece um diálogo entre a carioca Stella do Patrocínio (1941-1992) e a mineira Carolina Maria de Jesus (1914-1977), duas importantes vozes da literatura feminina, preta e marginalizada. Stella definia sua poética como “falatório” e passou boa parte da vida no manicômio Juliano Moreira; já Carolina escreveu sobre a realidade de uma mulher favelada que tinha que cuidar dos filhos sozinha mas sonhava em ser escritora. >

Com coordenação do poeta Nelson Maca, o Sarau Bem Black conta com os poetas residentes Anajara Tavares, Jairo Pinto e Lúcia Santos. E com o DJ Joe, responsável pelas costuras musicais, sempre homenageando artistas da música preta nacional. Nesta edição, ele vai tocar clássicos de Elza Soares, para embalar os poetas residentes e receber em alto astral os poetas da plateia que também queiram declamar. >

Outro destaque desta edição é o lançamento da camiseta oficial do Sarau Bem Black, que custa R$ 60 e R$ 70 e cuja renda será revertida para a manutenção do próprio evento. Encomendas pelo WhatsApp 99210 -1487. >