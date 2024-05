GRATUITO

Praia do Forte recebe quinta edição de festa literária

Com temática girando em torno da água, evento acontece desta quinta (16) a domingo (19), com atrações para público adulto e infantil

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 05:00

Carla Madeira, Aleixo Belov, Lívia Natalia e Daniel Cesart participam Crédito: divulgação

Começa nesta quinta (16) a Festa Literária Internacional da Praia do Forte, que reúne programação diversa e gratuita até domingo (19) no balneário do Litoral Norte, onde o público poderá entrar em contato com artistas, autores, contadores de histórias e suas obras. O evento acontece a partir do tema Dentro do Mar Tem Rio - Narrativas e Memórias Percorridas Pelas Águas, que norteia todas as atividades programadas em diferentes espaços da vila.

Na quinta, a programação foi basicamente pensada para crianças e adolescentes, com contação de histórias de Nadja Nunes, Rai Santana e Gilvã Mendes, oficina de pintura com Rebeca Silva e Ester de Oxum, bate-papo com Anderson Shon e show do Duo Ninho.

Na sexta, os autores Geovani Martins, Socorro Acioli e Sara Bertrand participam de roda de conversa, Rai Santana faz sessão de contação de histórias e o Sarau da Onça faz performance literária. No sábado, as escritoras Carla Madeira, Lívia Natalia e Lilia Gramacho participam de mesa redonda. Maviael Melo ministra oficina de literatura de cordel. Afrofuturismo e quadrinhos é o tema da conversa que Paulo Rogério, Pau de Cabimda e Daniel Cesart têm com mediação de Anderson Shon. A criançada que curte contação de histórias tem a atividade garantida com Carla Bitencourt, Caroline Feitosa, Denízia Cruz, Tanila Amorim, Camila Alemany, Luiza Meireles, Luiza Meireles e Maira Lins. A apresentação musical da sexta fica por conta de Ana Mametto, que faz show em homenagem a Dorival Caymmi.

No domingo, o navegador Aleixo Belov conta suas experiências em alto mar na mesa que é dividida com José Truda Palazzo e Neca Marcovaldi. Neste encontro, eles conversam sobre suas aventuras marítimas e as lições aprendidas no mar. A apresentação musical será no tom do arrasta-pé, com a performance da Quadrilha Impacto D’um Forró. ´No domingo também terá apresentação teatral com o espetáculo Uma História de Amor e o Castelo.

A programação artística da FLIPF apresenta performances, shows e apresentações recheadas de lirismo e ludicidade. Na noite de abertura tem participação do Sapiranga Sound com o poeta e griô Adauto Poeta, DJ Dudoo Caribe, DJ Reni Oliveira e VJ TMagoneh. Já a Rede de Livros recebe o Duo Ninho (quinta) e o Sarau da Onça (sexta). O Duo Ninho é o fruto da parceria entre os artistas Cândido e Talita Felício, que mergulham de cabeça na música nordestina para realçar o lúdico. Já o coletivo Sarau da Onça atua em Sussuarana há mais de 12 anos e surgiu da necessidade de contrapor as estatísticas e quebrar estereótipos, mostrando que a periferia é um polo de cultura e educação.