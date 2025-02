SHOW NESTE SÁBADO

Preparados para Caetano e Bethânia? Confira o que pode levar, como ir e horários

Ônibus terão reforço nas linhas, e estação Campo da Pólvora do metrô ficará aberta até 1h; veja mais dicas

Tharsila Prates

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 15:00

Bethânia e Caetano durante o show da turnê Crédito: Divulgação Roncca

Pode levar lanche? O metrô estará aberto? Qual é o melhor horário para chegar à Arena Fonte Nova? Ainda dá para comprar ingresso? Para o segundo show de Caetano Veloso e Bethânia, em Salvador, neste sábado (8), é bom estar com tudo isso na ponta da língua.>

Os portões do estádio serão abertos às 17h, e o show começará às 21h. A produção, inclusive, continua pedindo que o público vá cedo, para evitar atrasos e imprevistos. "O show começa em ponto, às 21h", avisam.>

A classificação do evento é 16 anos e só será permitida a entrada de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.>

Na apresentação anterior, em novembro, as vias no entorno do estádio, como a Avenida Vasco da Gama e o Dique do Tororó, ficaram engarrafadas já às 19h. Portanto, se vai de motorista de aplicativo ou carro particular, a orientação também é chegar cedo.>

Ônibus e metrô>

Já para quem vai de transporte público, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) divulgou nesta sexta-feira (7) o esquema dos ônibus: serão disponibilizados 13 veículos da frota reguladora distribuídos nas estações da Lapa, Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras para facilitar a ida e o retorno do público. Os coletivos entrarão em operação caso haja demanda proveniente do evento. >

A linha 0503 - Brotas x Lapa terá seu itinerário modificado no sábado (8) no sentido Bairro – Centro. Os ônibus farão retorno no Largo das Pitangueiras e seguem pela Rua Boa Vista de Brotas, Rua do Trovador, Avenida Laurindo Regis, Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, Avenida Ogunjá, Via Exclusiva, Avenida Vasco da Gama e deste ponto segue seu roteiro de origem.>

A Semob informou ainda que haverá um ponto exclusivo de táxi e mototáxi no acesso pelo Dique em frente à loja do Bahia.>

Também para esse segundo show, a CCR Metrô Bahia estará com uma operação especial com a ampliação do horário de funcionamento na estação Campo da Pólvora até 1h para embarque. As outras estações do sistema funcionarão somente para desembarque a partir da meia-noite. >

Ainda segundo a concessionária que administra o modal, haverá aumento no número de viagens dos trens conforme a demanda e reforço também no quadro de agentes.>

É preciso lembrar que não haverá bilheterias abertas. Os clientes podem fazer o pagamento da passagem direto na catraca, aproximando cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.>

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô pode efetuar a recarga das seguintes formas: WhatsApp (via pix), acessando o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia pelo número (71) 9688-0714; carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi; e rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas. O valor da passagem é de R$ 4,10.>

Como acessar os ingressos>

Os ingressos para os shows da turnê comprados online são exclusivamente digitais e estarão disponíveis 30 dias antes do show, no aplicativo Quentro. Para que o acesso ao evento seja rápido, baixe os ingressos antecipadamente. A produção informa que não serão aceitos prints de tela ou QRCodes impressos.>

Quem não comprou terá a opção nas bilheterias Norte e Sul, que estarão abertas no dia do evento das 10h até o início do show (conforme disponibilidade de ingressos). As bilheterias também estarão fazendo o complemento da meia-entrada. As cortesias serão entregues aos convidados das 10h até 40 minutos após iniciar o show (na bilheteria sul).>

O que levar e itens proibidos>

Será permitida a entrada de água potável para consumo próprio acondicionada em garrafas ou copos que não sejam de vidro ou materiais perigosos à segurança pública. Também serão permitidos alimentos industrializados lacrados e em pequenas porções. Pontos de hidratação serão disponibilizados em acessos e áreas de circulação.>

Já guarda-chuvas, bebidas alcoólicas, copos de vidro, bandeiras com mastro, capacetes, câmeras fotográficas profissionais, correntes, perfumes ou cosméticos em frascos com mais de 90 ml, cigarros eletrônicos e camisetas de time de futebol estão proibidos.>

A produção do show divulgou ainda os acessos para cada setor. Confira e bom show!>