Presidente do Olodum, Marcelo Gentil é homenageado com Medalha Zumbi dos Palmares

Cerimônia de entrega da honraria será realizada nesta quarta-feira (18)

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 20:54

O presidente do Olodum, Marcelo Gentil, será condecorado pela Câmara de Vereadores de Salvador com a Medalha Zumbi dos Palmares. A cerimônia de entrega da honraria será realizada nesta quarta-feira (18), às 18h, no Plenário Cosme de Farias.

A homenagem é uma iniciativa do vereador Randerson Leal e visa reconhecer a atuação de Marcelo na luta contra o racismo e preservação, valorização e difusão da cultura afro-brasileira. A comenda é dedicada à pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram no combate à discriminação ou preconceito racial, bem como na defesa dos princípios fundamentais do cidadão e na defesa da vida.

Marcelo Gentil é historiador, especialista em gerência social, compositor, músico e atual presidente institucional do Olodum, do qual faz parte há 37 anos. Ao longo da sua trajetória, acumula importantes contribuições para a elaboração e gestão de projetos socioculturais, voltados principalmente para as populações afrodescendentes. Tem atuação em todo o Brasil, inclusive ministrando cursos de Elaboração, Gestão Monitoramento e Avaliação de Projetos e Cursos de Técnica de Negociação e Captação de Recursos.

Iniciou os trabalhos no Olodum como compositor, trilhando diversos caminhos como assessor do Departamento de Cultura, diretor de cultura, diretor institucional, vice-presente e, atualmente, presidente institucional, atuando como mediador comunitário, interlocutor político e orientador pedagógico das ações da Escola Olodum.