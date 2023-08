Preta Gil está bem após cirurgia para retirar tumor, diz Flora

Após ser submetida a uma cirurgia para retirar o tumor no intestino, Preta Gil está bem e está se recuperando. A informação foi divulgada pela madrasta da cantora, Flora Gil, nesta quinta-feira (17).



“Ela está bem e a cirurgia, segundo a equipe médica, correu muito bem. Vim do Rio para vê-la na volta da cirurgia e fiquei muito feliz com o relato dos médicos. Agora é se recuperar dia após dia recebendo carinho e amor dos amigos e da família. A equipe médica é espetacular e estamos todos felizes depois da cirurgia”, contou Flora em conversa com a Quem.