Preta Gil passa por cirurgia para retirar câncer no intestino: 'Muito confiante'

A cantora Preta Gil, de 49 anos, fará a cirurgia para a retirada do tumor no intestino nesta quarta-feira (16). Nas redes sociais, a famosa recebeu diversas homenagens de pessoas próximas.



O filho, Francisco Gil, se mostrou confiante com a cirurgia da mãe, e Preta pediu para os milhares de fãs colocassem-na nas orações.



“Estou indo agora fazer a cirurgia para retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho Francisco ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos. Já deu certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim”, escreveu.