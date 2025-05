SUSTO

Xamã é hospitalizado após passar mal em evento no Rio de Janeiro

Cantor teria tido um episódio de ansiedade

O rapper Xamã precisou ser hospitalizado após passar mal durante um evento realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado (30). De acordo com informações preliminares, o cantor teria tido um episódio de crise de ansiedade. >