POLÊMICA

Portela anuncia saída de mestre Nilo Sérgio após 20 anos e sambista reage: ‘Dói’

Sambista disse que saída não foi sua escolha; integrantes do mundo do samba falam em 'retaliação política'

Larissa Almeida

Publicado em 31 de maio de 2025 às 16:36

Nilo Sérgio Crédito: Reprodução

A Portela anunciou na sexta-feira (30) o desligamento do mestre de bateria Nilo Sérgio, que comandava a Tabajara do Samba há 20 anos. Reconhecido pelo trabalho à frente da azul e branco, o mestre recebeu nota máxima no Carnaval deste ano, mas afirmou que a decisão de sua saída não partiu dele. >

“Dói porque não foi uma escolha minha. Dói porque quem conhece minha história sabe o quanto me entreguei a essa escola, o quanto vesti esse pavilhão com alma, suor e amor”, escreveu Nilo em suas redes sociais, onde também relembrou sua trajetória na escola e agradeceu aos integrantes da bateria. >

A decisão causou forte reação nas redes sociais e levantou especulações sobre motivações políticas. Nilo Sérgio teria apoiado a chapa derrotada nas eleições internas da escola, realizadas no último domingo (25), vencidas por Júnior Escafura, da “Portela Raiz”. >

Diversos nomes do mundo do samba saíram em defesa do mestre, como a cantora Teresa Cristina e a porta-bandeira Lucinha Nobre. O carnavalesco Leandro Vieira, tricampeão do Grupo Especial, se manifestou nas redes. >

"Tu é gigante. Tá com o nome na história de uma das maiores instituições culturais brasileiras. Você, com seu talento e trabalho, ajudou a Portela a ser maior. Obrigado por tudo e por ter me aberto as portas que me deram tantas oportunidades! Cabeça erguida, Mestre!”, disse. >