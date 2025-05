IMBRÓGLIO

Fontenelle perde recurso e pode pagar R$ 1,6 milhão por expor Klara Castanho em live

As duas travam briga na Justiça desde 2022

A 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação da youtuber Antonia Fontenelle, que será obrigada a pagar R$ 50 mil por danos morais à atriz Klara Castanho. A decisão também rejeitou o pedido da influenciadora para afastar a multa por descumprimento da ordem judicial que determinava a retirada do conteúdo ofensivo das redes. Segundo os advogados de Klara, esse valor pode chegar a R$ 1,6 milhão. >