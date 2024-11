ALTEZA DESCOLADA

Príncipe Harry faz tatuagem fake no pescoço com cantor country; veja foto

A alteza ainda brincou sobre a possibilidade de fazer tatuagem na bunda, em vídeo nesta terça (19)

O príncipe Harry, de 40 anos, fez uma tatuagem fake em seu pescoço para a divulgação do Invictus Games, evento do qual é embaixador. O perfil no Instagram do Invictus Games Vancouver Whistler 2025 anunciou nesta terça (19) que o cantor country Jelly Roll será a principal atração da cerimônia de encerramento.