COMIDA

Principote atualiza menu e reforça vocação praiana

Restaurante segue apostando na cozinha mediterrânea focada nos frutos do mar

Ronaldo Jacobina

Publicado em 2 de maio de 2026 às 05:00

Lagosta à Thermidor Crédito: Fotos: Eder Almeida/Divulgação

Localizado num dos endereços mais exclusivos do Rio Vermelho, o Principote está com novidades no seu menu à la carte. As novas criações são resultado da consultoria feita pela chef sergipana Monique Gabiatti, conhecida por sua cozinha autoral com forte ligação com os frutos do mar. A chef trouxe para o charmoso restaurante sua leitura da culinária mediterrânea contemporânea, em sintonia com o conceito praiano e descontraído da casa.

Burger de siri mole

A reformulação foi construída em parceria com o chef-executivo Raianderson Santos, responsável pela operação diária do restaurante, resultando em um cardápio que reúne criações dos dois cozinheiros. E é claro que ambos apostaram na valorização dos ingredientes frescos – o que aliás é o que todos os bons chefs devem fazer – e no uso de técnicas clássicas e combinações que dialogam com o litoral, reforçando a vocação da casa como destino gastronômico à beira-mar.

Vieiras à Francesa

Esta foi a terceira ou quarta vez que estive lá, não sou bom de contas, mas foi a primeira em que estive lá à noite. Queria sentir o clima noturno naquele lugar tão praiano. E acabei acertando, já que os pratos que fui lá provar são servidos todos os dias, tanto no almoço quanto no jantar. Logo de entrada pedi Vieiras à Francesa, que chegam grelhadas na concha, com manteiga aromatizada, alho, salsa e toque de limão. Bom pra começar, embora nada surpreendente.

Coxinha de siri

Depois quis experimentar o Burger de Siri Mole que aposta em uma combinação inusitada, com molho tártaro, emulsão de avocado e ovas de massago. Deu certo. O interessante ali é a apresentação: o crustáceo vem inteiro, empanado e envolto no pão com as patinhas pra fora.

Crudo de salmão

Ainda nessa pegada de fritura, pedi o Frito Misto, uma das entradas que aprecio muito. O de lá reúne uma seleção de frutos do mar empanados, como siri mole (de novo, mas é sempre bem-vindo), polvo, camarão, lula e mexilhões. Tudo sequinho, como deve ser, e saboroso.

Frito Mist

Tentei recusar a Coxinha de Siri – era muito siri e fritura para uma noite só - mas fui convencido por Wesley, o simpático garçom que nos atendeu, a prova-la. Esta tem boa apresentação, com aquele desenho da cozinha de galinha com o rabinho que é uma patinha do siri. Empanada na farinha panco, tem massa leve de batata e recheio bem temperado. Mas no menu de entradas, a grande surpresa é o Crudo de Salmão Nikkei. Os cubos do peixe são temperados com shoyu, óleo de gergelim torrado, gengibre, ciboulette e raspas de limão siciliano. Finalizado com sour cream e ovinhas de massago black, tem uma belíssima apresentação, que lembra uma terrine. Quando tudo é misturado, o resultado é maravilhoso.

Grigliata Principote

Pulada essa etapa, estava pronto para conhecer mais a cozinha da vizinha sergipana. Agora provando alguns pratos do menu principal. Tem o óbvio, como o Spaghetti al Mare, que parece estar ali para chancelar a proposta mediterrânea, e que preferi pular para não comprometer o apetite. Se era um mergulho profundo nas águas do mar que os dois chefs queriam, conseguiram. À exaustão, eu diria (embora nada que comprometa a proposta). Afinal, os mesmos frutos do mar do Frito Misto, aparecem lá na Grigliata Principote, uma versão grelhada do mix de mariscos que provamos frito: lagosta, peixe, lula, polvo e mexilhões, aqui servidos com batatinhas ao murro, legumes e arroz de moqueca. Este último, dispensável, eu diria.

Peixe espalmado

Tá lá também a clássica, porém saborosa, Lagosta Thermidor. Nenhuma invencionice, o que não é ruim. Eles apostam na tradição francesa, gratinada com molho bechamel, cogumelos e parmesão.O Peixe Espalmado, outra novidade, eu não pedi desta vez. Isso porque já o conhecia, da última vez em que lá estive e o prato estava em teste e eu tive o privilégio de testa-lo, e aprova-lo. Grelhado e finalizado com ervas e limão, reforça a leveza do cardápio, servido com farofa de banana-da-terra e arroz de moqueca (ele de novo!!!), colocando ali, desnecessariamente, eu diria, um toque baiano. Mas é Bahia, né?

O resultado final, na minha opinião, é um menu pouco versátil, mas autoral e que respeita a identidade do Principote, unindo influências mediterrâneas, ingredientes do mar e uma interpretação, digamos..., regional, com uma pegada contemporânea. Seja no almoço ou no jantar, o Principote segue entregando o que promete.

Serviço: