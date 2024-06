FAMOSOS

Priscila Fantin revela que tem depressão crônica: 'Minhas personagens são um antídoto'

Em bate-papo ao jornal O Globo, a artista contou que só foi diagnosticada anos após o fim da novela, mas sentia uma tristeza profunda desde os 19 anos. Atualmente ela entende como a doença mental age no corpo, na cabeça e no comportamento.

Sem saber dos sintomas na época, Priscila cumpriu suas obrigações como atriz durante anos, mas sempre com um incômodo interno. Com o tratamento correto, a artista comentou que precisa ficar sempre em alerta para se manter saudável e evitar que a depressão se instale de novo.

Com terapia e medicamentos certos, Priscila tem seguido com a vida artística. A primeira pessoa a saber da condição foi o diretor Pedro Vasconcelos, que a chamou para trabalhar na peça "A marca do Zorro", em 2010. Desde então, tem lidado melhor com suas inseguranças.