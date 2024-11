SELEÇÃO

Funceb inscreve profissionais de Artes para cursos de férias até o dia 23

Processo seletivo escolherá 30 propostas

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), vinculada à Secretaria Estadual de Cultura (SecultBA), está com processo seletivo aberto para profissionais das Artes (dança, teatro, circo, música e audiovisual) com interesse em ministrar cursos de férias no Centro de Formação em Artes (CFA) e/ou na Escola de Dança da Funceb, no Pelourinho. As propostas poderão ser submetidas até as 23h59 do dia 23 de novembro.