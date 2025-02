TELEVISÃO

Programa especial celebra os 40 anos da Axé Music

'Axé: 40 anos de Magia' será exibido nesta sexta-feira (21), após o BBB, e conta a história do movimento, com uso até de Inteligência Artificial

Tharsila Prates

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 17:32

Os jornalistas Alexandre Lyrio e Camila Marinho Crédito: Divulgação

As quatro décadas de um dos movimentos musicais mais celebrados do Brasil irão ser revisitadas em um programa que será exibido em horário nobre na TV Globo. “Axé, 40 Anos de Magia”, que tem a coordenação e o roteiro assinados pelos jornalistas Alexandre Lyrio e Camila Marinho, faz um mergulho em alguns dos momentos mais emblemáticos do axé. O especial irá ao ar nesta sexta-feira (21), logo após o Big Brother Brasil. >

Dentre os momentos mais importantes, “40 Anos de Magia” revela o local exato em que Luiz Caldas e Paulinho de Camafeu compuseram a primeira parte da letra de “Fricote”, música marco do axé music, e mergulha nas maiores referências rítmicas e nos nomes que, na era pré-axé, serviriam de base para o movimento. O roteiro relaciona passado e presente, revivendo momentos junto com os protagonistas do movimento.>

“Levamos Daniela Mercury para uma visita ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), por exemplo, onde em uma tarde de sexta-feira de 1992 ela balançou as estruturas e literalmente parou a Avenida Paulista. Também reunimos os músicos originais da Timbalada e, com eles, filmamos novamente trechos do lendário clipe ‘Beija-Flor’. Fizemos, enfim, diversos reencontros do passado com o presente”, detalha Alexandre Lyrio.>

O programa reviverá também o dia inesquecível em que o trio elétrico de Dodô e Osmar se encontrou na praça Castro Alves com o potente “Traz os Montes”, do Chiclete com Banana, cujos avanços do trio contribuíram para propagar o axé. Outro fato que será relembrado é o dia em que o Olodum se apresentou com Paul Simon para 750 mil pessoas no Central Park, em Nova York (EUA).>

O especial mostra ainda como os carnavais fora de época ajudaram a consolidar o axé pelo país; detalha como se deu a descoberta do É o Tchan pelos empresários e revive o dia que Ivete Sangalo botou o astro Bono Vox para cantar “chupa toda” em plena avenida. E, claro, o audiovisual vai tratar sobre o fenômeno BaianaSystem, apontado como um dos grupos capazes de trazer novos horizontes para o axé.>

Misturando linguagem de documentário e reportagem, o especial reconstrói, inclusive com o uso de Inteligência Artificial, instantes inesquecíveis de todo o processo de surgimento e consolidação do caldeirão musical que o axé se tornou. “Os telespectadores poderão ver momentos pouco conhecidos, mas marcantes, além de bastidores e particularidades de histórias que ficaram registradas para sempre, algumas delas apenas nas memórias de quem as viveu. Será possível conhecer cada detalhe de instantes de pura magia”, afirma Camila Marinho.>