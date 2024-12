A VOLTA NO GUETHO

Puro suco do verão: por que as pessoas pagam caro pelo ensaio da Timbalada

Quem vai sabe que vai ter aperto, empurra-empurra, calor, muuuuito calor, sensação de abafamento, mas também que vai ter uma energia única

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 13:48

Puro suco do Verão: por que as pessoas pagam caro pelo ensaio da Timbalada Crédito: Divulgação

No posto de gasolina na entrada do Cidade Jardim, a movimentação no entorno de um isopor de cerveja já sinaliza: é dia de Timbalada no Candyall Guetho Square. Quanto mais se entra no Candeal, a movimentação das ruelas vai ganhando ares de festa de largo. É um vaivém de gente chegando sedento pelo som dos timbaus. Cambistas oferecem os cobiçados ingressos, enquanto os locais convidam para o esquenta nas portas das casas. Há ainda oferta para pintar o corpo com tinta branca, reproduzindo os traços dos timbaleiros.

No meio da confusão, desfilam anônimos e até celebridades locais que também podem passar por anônimos para os menos atentos. O músico e ex BBB Lucas Pizane passa acompanhado da namorada, a também ex BBB e mineira Giovanna Lima. Há um comentário no isopor: ‘olha o ex-BBB’. A senhorinha que está ali, garantindo seu extra, pergunta: ‘quem é’? Perto do colorido do templo do cacique do Candeal, a fila é mais um termômetro da festa. Baco Exu do Blues passa, fãs gritam: Baco! Outras tiram fotos, fazem vídeo. Do lounge, Ju Moraes e Vina Calmon curtem a festa.

Pisar no Guetho é como provar do mais puro suco do verão de Salvador. Uma amiga diz que, para se sentir completa, precisa ir a, pelo menos, uma Timbalada por ano. Mas não é qualquer show da banda, tem que ser no Guetho, no apertadinho. É como se ali o toque de timbaleiro para sacudir o mundo inteiro ganhasse mais força. Como se o batuque tivesse mais magia. O lugar tem um dos metros quadrados mais disputado entre as festas da estação mais quente do ano. Sim, quem vai sabe que vai ter aperto, empurra-empurra, calor, muuuuito calor, sensação de abafamento, mas também que vai ter uma energia única.

puro suco do Verão: por que as pessoas pagam caro pelo ensaio da Timbalada Crédito: Divulgação

É nesse clima de empurra-empurra, que não deixa ninguém parado, que ouço o melhor resumo. Espremida no meio da multidão, uma moça se desculpa ao empurrar minha amiga: "Desculpa, estão me empurrando! Mas a gente paga pra isso, né? A gente gosta disso. Se tivesse vazio, a gente não vinha". Só faltou Ivete cantando: "E tá um empurra, empurra aqui, mas tá gostoso..."

Esse domingo (15) foi o segundo ensaio da temporada e, mais uma vez, os ingressos esgotaram. "É um sentimento indescritível encerrar o ano com casa cheia e perto de nossos fãs. O amor deles é a nossa motivação para seguir fazendo história”, disse Denny. Mesmo com o público reclamando dos preços, não dá para quem quer. O passaporte para a festa custa a partir de R$ 150 (pista meia - 1º lote). No cambista, a pista não sai por menos de R$ 220. Quem quiser fugir da agonia e buscar um pouco mais de conforto precisa desembolsar R$ 250 (camarote meia - 1º lote) ou R$ 350 (lounge meia - 1º lote).

Mas tem experiências que não têm preço. Quando os timbaus começam a pulsar e o vozeirão de Denny entra em cena, difícil se conter. É como se os corpos sentissem o chamado do timbau e começassem a mexer. E mesmo quem não queira se vê sem opção. É tanta gente pulando que, por questões de sobrevivência, você se vê obrigado a pular também.