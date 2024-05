Qual é o valor do cachê de MC Daniel? Funkeiro revela cifra e ostenta com notas de R$ 100

Artista publicou uma foto nos stories com bolos de dinheiro com notas de R$ 50 e R$ 100

MC Daniel ostentou em seu Instagram na terça-feira, 21, ao publicar uma foto nos stories com bolos de dinheiro com notas de R$ 50 e R$ 100. O funkeiro aproveitou para revelar qual o cachê que tem cobrado por show, e dividiu com os seguidores quanto ele pensa que as apresentações deveriam valer.