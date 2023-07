Queda de cabelo atinge 42 milhões de brasileiros: veja tratamentos

Não é incomum no dia a dia encontrar uma pessoa que se queixe da queda de cabelo e esteja em busca de uma solução para a adversidade, afinal caem cerca de 50 a 100 cem fios de cabelo por dia, segundo o Ministério da Saúde, e o problema afeta 42 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC). Contudo, a notícia boa é que já existem tratamentos estéticos para contornar a redução dos fios e devolver a autoestima para quem sofre com a perda capilar.

Isso é o que explica o cirurgião plástico Ito Meireles, da Clínica Fine. De acordo com ele, com o avanço da tecnologia, cada vez mais surgem novas terapias e ferramentas para otimizar tratamentos em várias áreas da medicina, sobretudo, a estética.

Para que a queda de cabelo seja reduzida e que, se necessário intervenção cirúrgica, os resultados sejam os melhores possíveis, o paciente também conta com o auxílio da mesoterapia, um procedimento já realizado com ferramentas tecnológicas de ponta para ser minimamente invasivo. Um exemplo é o TKN MesojectGun, afirma o médico.

“É um aparelho de mesoterapia sem agulhas. Com uma tecnologia chamada eletroporação, ele aplica descarga elétrica no couro cabeludo e aumenta a absorção de medicamentos e ativos nas camadas mais profundas da pele, isso sem dor. É um tratamento para engrossar o fio e melhorar a vascularização do couro cabeludo que pode ser feito no pré ou pós-operatório”, destaca o médico.