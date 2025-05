comida

5 receitas com batata-doce para aumentar a energia

Aprenda a preparar pratos práticos e nutritivos para melhorar a disposição no dia a dia

A batata-doce é uma excelente aliada para quem busca mais disposição e energia ao longo do dia. Rica em carboidratos complexos, fibras e vitaminas, ela fornece energia de forma gradual, evitando picos de glicose e garantindo saciedade. Além disso, auxilia no ganho de massa muscular, é versátil e pode ser incluída em diversos preparos práticos e saborosos. >

Batata-doce gratinada com ervas

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o alho, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em uma assadeira, coloque as fatias de batata-doce em pé, levemente inclinadas e dispostas lado a lado, formando círculos. Pincele toda a superfície das batatas-doces com a mistura de azeite de oliva e ervas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Passado esse tempo, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno por mais 5 minutos. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida. >