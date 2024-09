35 ANOS

Quem era Giselle Bernardo, cantora que foi assassinada no Ceará

Atacada a tiros por criminosos, no último sábado (21), a cantora de serestas Giselle Bernardo, de 35 anos, morreu misteriosamente no município de Maracanaú, no Ceará.

A vítima era conhecida na cidade por se apresentar em vários lugares, como bares, restaurantes e eventos locais, além de cidades vizinhas que também recebiam a cantora. No Instagram, Giselle acumulava 21 mil seguidores, compartilhando o dia a dia cantando, além de interagir com os admiradores.

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará foram acionadas, na manhã desse sábado (21/9), para uma ocorrência de homicídio registrada no município de Maracanaú”.