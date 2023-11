Quem foi Daniel Redondo, chef renomado e ex-marido de Helena Rizzo, morto aos 46 anos

Daniel Redondo, um chef espanhol extraordinariamente talentoso, destacou-se não apenas como cofundador do renomado restaurante Maní em São Paulo, ao lado de sua então mulher Helena Rizzo, chef renomada e atual jurada do Masterchef+, mas também por sua abordagem inovadora e técnica refinada na culinária.



Nascido em Girona, Espanha, Redondo começou sua carreira no El Celler de Can Roca, eleito o melhor restaurante do mundo pela 50 Best, onde adquiriu uma vasta experiência e formação que influenciariam profundamente seu trabalho posterior no Brasil.