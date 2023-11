Quico do Chaves, ator Carlos Villagrán revela que foi diagnosticado com câncer de próstata

Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, foi diagnosticado com câncer de próstata e teve de passar por um procedimento cirúrgico. A revelação foi dada à revista People espanhola, no último domingo, 19. Na entrevista, o ator afirmou que está debatendo o que fazer em seguida. Segundo Villagrán, é hora de fazer um testamento, mas ele está com medo. "Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais", disse ele. "Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento", declarou. "Pela lei de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso".

Com as notícias, fãs expressaram preocupação nas redes sociais do ator, mas ele os tranquilizou. "Estou bem, me encontro com saúde e trabalhando", escreveu. "Graças a Deus, tudo já passou".