SALVADOR

Quilombo em Cajazeiras ganha primeira sala de cinema; confira detalhes

CineLankiana exibirá lançamentos nacionais e internacionais e abrirá para o público geral em março

Tharsila Prates

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 18:01

CineLankiana no Quilombo do Coqueiro Grande Crédito: Divulgação

O quilombo do Coqueiro Grande, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, ganhará sua primeira sala de cinema. A inauguração do CineLankiana pelo Instituto Audiovisual Mulheres de Odun (iAMO) será nesta quinta-feira (23). O nome é uma homenagem à yalorixá Lankiana de Nkosi, uma das primeiras filhas iniciadas no Terreiro Manso Dandalungua Cocuazenza, há 73 anos.

Mameto Lankiana é uma referência espiritual e humana para os diretores do iAMO: Viviane Ferreira, Gustavo Ferreira, Bruna Anjos e Camilla Prado. "O nascimento do CineLankiana é a realização do sonho de aproximar a magia do cinema das pessoas que acessam a intensidade e poesia que é transitar no quilombo do Coqueiro Grande, além de reconhecer, em vida, a importância da Mameto responsável pelos cuidados do meu orí e do orí do meu irmão, Gustavo Ferreira", disse Viviane.

A inauguração nesta quinta contará com uma sessão especial para convidados do premiado longa metragem Kasa Branca, dirigido por Luciano Vidigal, que estará presente. O filme narra a história de um adolescente negro da periferia carioca enfrentando os desafios da vida ao lado de sua vó com Alzheimer. Com Big Jaum, Teca Pereira, Babu Santana e Otavio Müller no elenco, a obra foi destaque no festival do Rio, recebendo os prêmios de Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora Original.

Após a inauguração, o CineLankiana seguirá dedicado a sessões restritas para convidados ao longo do mês de fevereiro, abrindo suas portas para operação comercial e público geral a partir do dia 6 de março, com quatro sessões diárias: às 14h, 16h15, 18h30 e 20h45. O funcionamento será de terça a domingo, das 13h às 23h, com ingressos a R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia) - bilheteria no local. Até 6 de maio deste ano, o CineLankiana terá promoção aos sábados, dia em que todas as pessoas pagarão meia-entrada.

O espaço tem capacidade para 48 lugares e tecnologias avançadas de projeção e sonorização, além de climatização. Localizado fora da movimentação dos shoppings, o local contará com uma programação dedicada a exibir os principais lançamentos nacionais e internacionais, além de garantir acessibilidade. O CineLankiana funcionará na Avenida Aliomar Baleeiro, 15, no Km 10,5, em Fazenda Grande 4.