Quintal du Samba tem shows de Noelson do Cavaco, Katulê e Pierre Onassis neste sábado

O projeto Quintal du Samba realiza um encontro especial, que marcará sua última edição do semestre, neste sábado (04), às 15h, na Chácara Baluarte. O evento reunirá em programação os shows de Noelson do Cavaco, com participação do cantor de samba paulistano Thiago Bispo; Katulê com participação da sergipana Mary Andrade e a estreia do projeto Samba P.O, do cantor Pierre Onassis. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital.