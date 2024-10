VIDA FITNESS

Rafa Justus mostra treino e brinca: ‘Rata da academia’

Adolescente iniciou rotina de treinos com a mãe

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 09:10

Rafa Justus posa após academia Crédito: Reprodução/Instagram

A adolescente Rafa Justus, 15 anos, demonstrou que se preocupa com o seu bem-estar físico e que já está se cuidando. Ela compartilhou com os seguidores um pouco do seu treino na academia.

Em um vídeo curto, ela mostrou um trecho do seu treino de pernas. Agora, ela treina com a mãe, a apresentadora Tici Pinheiro, com o personal trainer Guilherme Assad.

Após o treino, ela compartilhou uma foto, mostrando como estava cansada e também posou no espelho do elevador. “Como meu amigo diria: fotinha de ‘rata da academia’ no elevador, hahahaha, amooo!”, escreveu.