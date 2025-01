NA TV

Rafa Kalimann rebate críticas por atuação em novela da Globo: 'Mérito e muito estudo'

Influenciadora ressaltou que apoio dos colegas de profissão foi essencial para seu crescimento

Em entrevista ao programa "Na Palma da Mari", da CNN Brasil , exibido na última terça-feira (07), a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann usou o espaço para rebater as críticas que tem recebido sobre sua atuação nas novelas. Ela afirma que conquistou os personagens com mérito e dedicação, destacando o tempo de estudo e preparo.

Na conversa, Rafa contou que se dedicou ao teatro por quatro anos, conseguindo o diploma e registro profissional para atuar. "As pessoas não têm a dimensão do que é esse trabalho na minha vida".

Mesmo com as críticas sobre sua atuação na novela ‘Família é Tudo’ (2024), da Globo, Rafa disse não se abalar. "Eu não peguei para mim [as críticas]. Falei: 'não é sobre a Rafa, não recebo essa questão como algo pessoal, porque eu sou atriz, eu mereço estar aqui por puro mérito e muito estudo’. Esse espaço não veio de graça. Eu estudei, me preparei e continuo me dedicando para crescer na carreira. Não é fácil mudar de área, mas sei que estou no caminho certo”, refletiu.