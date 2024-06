PALAVRA PESADA

Rafa Kalimann se 'nega' a falar 'desgraça' em novela e troca texto da Globo

Segundo a influenciadora, por causa da criação familiar, xingamentos e palavras fortes foram proibidos e ela não tem costume de falar. No entanto, durante as gravações, ela acaba trocando por palavras mais leves.

"Ninguém é 100% do bem ou do mal. A gente escolhe e acho que a sabedoria mora aí, em escolher as atitudes. Então olhei para minha sombra, aquilo que eu jamais seria ou jamais colocaria para fora, que eu não deixaria o mundo ver essa Rafa, até porque não sou nada parecida com a Jéssica".