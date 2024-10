MODA

Rainha camaleoa: Madonna é um ícone de moda que se mantém relevante

Com 40 anos de carreira, a cantora segue inspirando gerações



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 16:00

Aos 66 anos Madonna desafia qualquer visão etarista ou machista e continua sendo uma artista importante globalmente. Realizou entre 2023 e 2024 uma turnê mundial bem sucedida celebrando 40 anos de carreira. O show, que encerrou a tour, realizado em Copacabana, em 4 de maio deste ano, reuniu (segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro) 1,6 milhão de pessoas. A Globo anunciou esta semana que a transmissão do show foi a maior audiência da TV aberta nos últimos 6 anos. Poucos artistas do universo da música pop podem atingir essas marcas e continuam desafiando padrões. Madonna foi umas das artistas que melhor usaram a moda para a construção de sua imagem, a famosa parceria com Jean Paul Gaultier deu origem a um ícone fashion: o sutiãs e corsets com o bojo em forma de cone.

A cantora sempre investiu em peças de lingerie como destaque em seus looks. Isso é algo que foi se aprimorando na década de 1990, mas desde sua aparição no início dos anos 1980 já estava presente. Em 21 de setembro deste ano, a marca italiana Dolce & Gabbana apresentou um desfile tributo a ela , durante a temporada primavera/verão 2025 da Semana de Moda de Milão. Os estilistas, colaboradores de longa data, exaltaram nas passarelas a força do estilo da rainha do pop brincando com os elementos sensuais e da religião católica que tanto fazem parte do seu repertório estético artístico. Fizemos nosso passeio pela história de Madonna e recriamos em 3 looks de 3 fases distintas da artista.

Madonna na primeira fase Crédito: Vinicius Moreira

Oitentinha

Quando Madonna surgiu no cenário musical em 1984, ela ainda não tinha a grana e relevância para criar um figurino caro, mas usava da criatividade, do garimpo em brechós e do maximalismo para impor uma imagem jovem de moda cheia de acessórios de cruzes, lingeries e sobreposições vintage.

Madonna na segunda fase Crédito: Vinicius Moreira

Noventinha

Na década de 1990 ela se consagra como grande artista, se mete em polêmicas com a Igreja Católica e choca o mundo com seu disco Erotica e o livro de fotografias sexuais Sex. Ela celebra a liberdade sexual e tem como parceiros de moda a Versace, Jean Paul Gaultier e Dolce & Gabbana, daí vem os looks com sutiãs volumosos, alfaiataria e elementos do sadomasoquismo com tratamento ultraglamuroso.

Madonna na terceira fase Crédito: Vinicius Moreira

2000's

No começo dos anos 2000, Madonna está casada com o diretor inglês Guy Ritchie, grávida do segundo filho e transita por uma imagem mais clean. Quando lança o álbum Music, em outubro de 2000, suas referências de estilo vêm do universo country norte-americano. É desse período que pegamos a inspiração deste terceiro look .

Fotos Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) Beleza Giulian Mattos (@giulianmattos) do Nana Beleza & Bem Estar (@salaonanabelezaebemestar) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Gardênia Passos (@gardenia.passos)