REALEZA

Rainha Camilla enfrenta doença pulmonar, anuncia Palácio de Buckingham

Monarca tem 77 anos

A rainha Camilla Parker Bowles, 77 anos, está doente. O comunicado foi divulgado pelo Palácio de Buckingham, nesta terça-feira (5). A integrante da realeza está com uma infecção pulmonar.

Por conta do quadro de saúde, a monarca precisou cancelar a agenda da semana. Ela, que se recupera em casa, não teve mais detalhes da situação divulgados.

"Sua Majestade, a Rainha, está atualmente indisposta com uma infecção no peito, para a qual seus médicos aconselharam um curto período de repouso", afirmou um porta-voz do palácio. "Ela pede desculpas a todos aqueles que podem ser incomodados ou desapontados como resultado", diz o comunicado.