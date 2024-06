PERDA

Ralf lamenta morte do irmão Chrystian: 'Não conseguimos nos despedir'

A morte do cantor foi confirmada pela família, por meio de nota, mas a causa não foi divulgada. A assessoria do cantor afirmou que ele precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado "com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado". Em fevereiro, ele foi internado Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico, e precisava fazer um transplante.